"Відплата прийде", – бійці "Хартії" опублікували відео, де мстяться росіянам за обстріл Сум

Бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" відповіли ворогу за ракетну атаку по Сумах. Військовослужбовці опублікували відео, де б'ють по загарбниках боєприпасами з підписами "за Суми".

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі бригади. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Хартію".

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Як українські бійці відповіли ворогу

У мережі з'явилося відео, де харківська бригада "Хартія" мститься ворогу. На ньому бійці підписують боєприпаси, заряджають їх у різні види зброї та відправляють у бік російських військових із криками "за Суми", "за Україну", "за дітей", "за людей".

Бійці "Хартії" мстяться ворогу: дивіться відео бригади

Непокаране зло повертається, тому його слід карати. Із державою-терористом треба діяти тільки так – миттєва реакція на черговий воєнний злочин від артилеристів, мінометників і дронарів «Хартії»,

– наголосили бійці.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року в "Хартії" почала служити парамедикиня Юлія Паєвська "Тайра". Вона доєдналася до бригади попри проблеми зі здоров'ям.

В 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія" також служить письменник Сергій Жадан. Він пояснив свій вибір тим, що допомагав створювати підрозділ НГУ "Хартія" на початку повномасштабного вторгнення. Письменник придумав назву для бригади та хотів, щоб вона була емоційною, короткою, та в ній був "Харків".