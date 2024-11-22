Є загиблі, поранені та, ймовірно, під завалами: які наслідки атаки по Сумах

Росія вдосвіта запустила по Сумах дрони-камікадзе, які були споряджені шрапнеллю. Ворожі війська пошкодили житлові будинки, багатоповерхівки та машини.

24 Канал пише з посиланням на МВС України, що Суми атакували три дрони-камікадзе типу "Шахед". Вороги вдарили по місту орієнтовно після 5 години ранку, коли більшість людей спали.

Дивіться також "Шахеди", якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю, – Артюх

Що відомо про атаку на Суми

Пошкоджені 12 багатоповерхових та 5 приватних житлових будинків, магазин та 3 автомобілі,

– заявили у міністерстві.

Рятувальники повідомили, що станом на 8:38 22 листопада деблокували 2 постраждалих зі зруйнованого будинку та передали їх медикам.

Очільник Сумського осередку ГО "Добробат" Олексій Клюєв в ефірі КИЇВ24 розповів, що в потрощених будинках ще працюють рятувальники. Під завалами ще, ймовірно, залишаються люди.

Які наслідки атаки по Сумах / фото Кордон.Медіа, поліції та Суспільного

Дивіться також Росія знову атакувала Суми: є загиблі та поранені

Станом на 8:22 22 листопада служби проводять пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи. На місцях подій працюють рятувальники, посилені слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.