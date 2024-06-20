Запускають по одній ракеті: чому росіяни піднімають так багато "Тушок" для обстрілу України

Росіяни в ніч на 20 червня підняли в небо 4 винищувачі, а випустили лише 4 крилаті ракети. Це може свідчити про готовність Росії надалі продовжувати війну проти України.

Паралельно з пуском ракет росіяни могли проводити бойові навчання своїх пілотів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що існують 2 варіанти протидії російським атакам.

Дивіться також "Дронові санкції" СБУ знищують нафтопереробну галузь росіян, – експерт

Чому росіяни піднімають багато "Тушок"

За словами Селезньова, Росія підіймає таку кількість винищувачів, ймовірно, для відпрацювання бойового навчання російських пілотів. Адже динаміка війни свідчить про те, що це досить довгий процес, бойові дії надалі будуть тривати, тому окупанти і проводять навчання. Загалом один винищувач є носієм 8 ракет типу Х-55 або Х-555.

У ворога є чимало ресурсів, зокрема авіаційної техніки, отже він може міксувати використання дронів, балістичні та крилаті ракети, які запускають з різних варіантів базування: чи то морський, чи повітряний,

– зазначив військовий експерт.

Як протидіяти російським атакам

Селезньов пояснив, що для протидії російських атак Україна має два варіанти. Перший – це максимальне посилення бойових можливостей нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Другий – пошук можливостей для знищення носіїв ракет, незалежно від того, де вони перебувають: чи то на аеродромі "Оленья", який розташований за 2200 кілометрів від кордону з Україною, чи то ракетні пускові установки типу "Іскандер-М", які перебувають за кілька десятків кілометрів від кордону нашої держави.

Масована атака по Україні 20 червня: коротко