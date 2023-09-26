Вчорашня атака суттєво відрізняється, – Ігнат прокоментував новий удар по Україні
Масована атака Росії по Україні 25 вересня суттєво відрізняється від сьогоднішньої, 26 вересня. Так, окрім дронів, було зафіксовано "Іскандери" та крилаті ракети Х-59.
Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що вночі 26 вересня було запущено 38 БпЛА.
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Що каже Ігнат про нічний удар по Україні
За його словами, під час удару 26 вересня, крім дронів, було зафіксовано "Іскандери" та крилаті ракети Х-59. Також було застосовано розвідувальні БпЛА, які надають інформацію ворогу.
Загалом було запущено 38 дронів з обох напрямків – мис Чауда та Приморсько-Ахтарськ. Ці дрони полетіли у різних напрямках. У підсумку знищено 26 БпЛА.
Вчорашня атака (25 вересня – 24 Канал) суттєво відрізняється. Тут ми маємо лише дрони-камікадзе, а там було три типи засобів повітряного нападу,
– заявив речник Повітряних сил.
Ігнат наголосив, що 25 вересня були випущені ракети "Калібр", які полетіли по колу: зайшли з південних областей, полетіли на північ, потім повернули ліворуч, долетіли до Вінницької області і повернулись в Одесу. Водночас було зафіксовано два "Онікса" та БпЛА.
"Ворог намагається заплутати ППО і досягти своїх цілей", – зазначив Ігнат.
Нічна атака Росії по Україні 26 вересня: що відомо
- У ніч на 26 вересня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed".
- Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія, мис Чауда – Крим).
- Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
- По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.
- Також за минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.