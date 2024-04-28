Під час атаки на Україну російські ракети пролетіли над Гомельською областю, – ЗМІ

Вночі 27 квітня російські війська здійснили масований ракетний обстріл по Україні. У ЗМІ поширюється інформація, що під час цієї атаки ворожі ракети пролетіли над територією Білорусі.

Нерідко російські ракети залітали в повітряний простір сусідніх з Україною країн. На цей раз ракети окупаційної армії пролетіли над однією з областей Білорусі.

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Російські ракети пролетіли через повітряний простір Білорусі

Білоруське видання зазначило, що під час атаки на Україну російські ракети пролетіли над Гомельською областю.

Там зазначили, що у ніч з 26 на 27 квітня кілька російських ракет пролетіли через повітряний простір Білорусі. Однак білоруські ППО не реагували.

Зокрема, видання заявило, що канал monitor опублікував інфографіку Texty.org.ua про переміщення повітряних цілей над Україною 26 – 27 квітня.



Візуалізація приблизних маршрутних цілей ракетного обстрілу України 26-27 квітня 2024 / Фото Texty.org.ua

На схемі видно, що швидкісні цілі або ракети "Кинжал", запущені над територією Росії, увійшли в повітряний простір Чернігівської області, перетнули територію Білорусі над Брагінським районом і продовжили рух над Київською областю в напрямку Заходу України,

– йдеться у виданні.



Приблизна траєкторія польоту ракети над територією Білорусі на збільшеному фрагменті космічної фотографії / Фото білоруське видання

Там зазначили, що за даними інфографіки у повітряному просторі Білорусі ракети пройшли від 19 до 24 кілометрів.

"Інформація про пуски зенітних ракет з баз у Гомельському, Єльському та Мазирському районах Білорусі 26 – 27 квітня не надходила. Протиповітряна оборона Білорусі не змогла відреагувати на появу ракет над зоною її відповідальності або свідомо не відреагувала", – резюмували в білоруському виданні.

Звідки окупанти запустили ракети та скільки вдалося збити

В Повітряних силах розповіли, що усього під час атаки 27 квітня ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область, що в Росії);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської та Тамбовської областей Росії);

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Українським захисникам вдалося знищити 21 повітряну ціль: