"Можуть падати на голови росіян": Ігнат про ракети окупантів, які не досягли цілей

Під час ранкової атаки не всі ракети, які силам ППО не вдалося збити, досягли своєї цілі. Речник Повітряних сил пояснив, що це означає.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону пояснив, у яких випадках деякі російські ракети не досягають своїх цілей.

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Юрій Ігнат розповів подробиці ранкової атаки

Речник Повітряних сил нагадав, що сили ППО збили 18 крилатих ракет з 24. Ще 51 ракета, це ракети, які можна збивати лише особливими засобами, такими як Patriot. Цим ракетами противник бив в основному по східних регіонах: Харківщина, Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпропетровщина.

Іноді російські ракети знищуються самі

Вдень речник ПС розповів, що деякі ракети, які не були збиті, все одно не досягнули своїх цілей. Ввечері під час національного телемарафону Ігнат пояснив, що це означає.

Ми не хочемо інформувати ворога, тож без деталізації. Але інколи ракети буває втрачають радіолокаційну прив'язку до своєї цілі, спрацьовують самоліквідатори, буває падають просто в іншому місці, ніж планувалося. Це і називається, що не досягли своїх цілей,

– сказав Юрій Ігнат.

Він нагадав, що випадки, коли ракета не досягає своєї цілі й падає в іншому міці, ми вже бачили на відео у вигляді напівзнищеного російського села, де впала крилата ракета. Саме тому ворог найчастіше запускає ракети над морем.

Таких випадків, мабуть, є більше, ніж ми бачимо на відео. Не дарма окупанти запускають ракети над Каспійським морем, тому що є вірогідність не сходження ракети, що вона просто відвалиться від літака і впаде росіянам на голову,

– зазначив речник ПС.

Ігнат зазначив, що такі випадки вже були у Бєлгороді з КАБами та Крилатими ракетами.

Зазначимо, що зранку 8 січня Росія атакувала Україну 58 повітряними засобами. Серед них було 8 "Шахедів", які українські захисники успішно знищили, а також ракети різних типів: