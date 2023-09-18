ППО працювала цілу ніч, – Гуменюк розповіла деталі останнього масованого удару

Росія вночі знову запускала по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети повітряного базування. Наталія Гуменюк розповіла, що ворог не вперше використовує таку тактику, коли ракети постійно змінюють напрямок руху.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що росіяни однаково намагаються досягти своєї мети. Зокрема, окупанти хочуть виснажити нашу систему протиповітряної оборони, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія під ранок запустила ракети з Каспію: вибухи лунали на Хмельниччині та Дніпропетровщині

Що відомо про атаку росіян

Наталія Гуменюк пояснила, що мета України під час цих атак – захист. Саме тому наша країна максимально ефективно виконує бойову роботу, щоб протидіяти ворогу. Проте росіяни кидають кожного разу велику потужність уражаючих засобів. Зокрема, ракети, дрони. Також окупанти використовують змішані атаки, б'ють хвилями, різними групами, в тому числі – змінюючи постійно напрямки руху.

Таке маневрування й спрямоване на те, щоб і виявляти системи протиповітряної оборони, де і як розташовані, і в тому числі – і виснажувати. Оскільки постійне полювання довготривале… Масштабна тривога була вже ближче до ранку. По різних регіонах все-таки засоби протиповітряної оборони працювали фактично цілу ніч,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, Росія запустила по Україні декілька хвиль ударних дронів, які випускала зі східного узбережжя Азову та з Криму. Вони були спрямовані на південь Одеської області, зокрема – напрямок Дунаю, а також по Миколаївській області. Своєю чергою ракети вже працювали в інших регіонах.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України уточнила, що росіяни вишукують наші системи ППО, які працюють, та використовуючи хвилями дрони, а потім ракети, намагаючись спровокувати спрацювання більш дороговартісного обладнання, а потім вже вдарити ракетами, які не можуть збити мобільні вогневі групи. Проте в ЗСУ працюють і ті, й інші напрямки, обираючи максимально ефективний спосіб протидії ворогу.

Росія атакувала Україну

Росія орієнтовно після опівночі 18 вересня атакувала Одеську та Миколаївську область дронами-камікадзе типу "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО.

Орієнтовно в цей же час з Оленегорська злетіли до семи Ту-95мс. Саме тому Повітряні сили ЗСУ попередили про можливі пуски крилатих ракет.

Згодом у Хмельницькій ОВА підтверджували вибухи та роботу ППО. Також звуки вибухів лунали у Дніпропетровській області.