Маломуж пояснив, як атака на полігон в Муліно вплине на підготовку кадрів до ворожої армії

В Нижньогородській області Росії вдень 14 березня дрони атакували військовий полігон і військову частину у Муліно. Саме там росіяни готують готують важливих спеціалістів для своєї армії.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що ліквідація полігонів з підготовки російських військових спеціалістів є частиною комплексного підходу з нейтралізації противника. Також вночі на 15 березня дрони атакували, зокрема, Волгоградську область, де, імовірно, внаслідок падіння БпЛА сталася пожежа неподалік від нафтопереробного заводу.

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Це великий плюс для захисту України

Маломуж зауважив, що полігон в Муліно є високотехнологічним та заточеним на організацію і ведення комплексно військових операцій. Йдеться про збройну частину, ракетне базування, авіаційні ракетні системи і дії піхоти.

Це комплексні засоби, які зв'язані з системами управління РЕБ, протиповітряної оборони і введення вогню. І їх порушення не дасть можливості ворогові підготувати висококваліфікованих спеціалістів. Цей процес займає пів року,

– підкреслив генерал армії.

В Муліно, за його словами, готують висококваліфікованих спеціалістів середнього рівня, які мають бути залучені до атак "Шахедами" та ракетних ударів з пускових установок дальнього та середнього радіуса дій по українській території.

Тому ліквідація цього полігону не дає можливості росіянам тренувати, а також накопичувати бойовий ресурс. Адже військові, що перебувають на полігоні, разом навчальним підрозділом, прямують на фронт,

– зазначив Маломуж.

Результатом такої нейтралізації сил противника на 40 – 50%, за словами екскерівника Служби зовнішньої розвідки, є те, що зменшились удари по низці секторів. Зокрема, на Покровському напрямку.

Завдяки таким ударам як по полігону в Нижньогородській області, буде зменшуватись ресурсна база ворога і його кадрова складова. Це не дасть можливості російській техніці, озброєнню, боєприпасам використовуватись ефективно,

– підкреслив Микола Маломуж.

Це, на думку генерала армії, великий плюс для нашого захисту, а саме нейтралізація ворога по різних секторах в тилу. Це російські центри бойової підготовки, нафтопереробний і нафтозберігаючі підприємства, системи пусків, аеродроми.

До слова, військовий полігон і військова частина в Муліно Нижньогородської області були атаковані дронами вдень 14 березня. На відео, що зняли місцеві жителі, зафіксовано момент прильоту. Відомо, що у Муліно розташований 333-й Центр бойової підготовки Західного військового округу Росії. Він спеціалізується на підготовці військових і підрозділів до бойових дій і, як заявляють росіяни, не має нібито аналогів у світі.