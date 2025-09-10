Таке припущення в розмові з 24 Каналом висловив ексспівробітник СБУ Іван Ступак. Він зазначив, що проаналізував знімки, на них БпЛА меншого розміру, ніж ударний, що несе вибухівку. Проте закликав дочекатися офіційних заяв від польських слідчих.

Дивіться також У МВС Польщі заявили, що знайшли не лише дрони, а й попередньо уламки ракети

Польща могла не мати змоги виявити завчасно БпЛА

Ексспівробітник СБУ вважає, що є декілька пояснень, що ж відбулося в ніч на 10 вересня у Польщі. Спочатку була інформація про один російський БпЛА в повітряному просторі країни, пізніше заговорили про десять, зараз мовиться вже про понад 20.

"Польща не має політичної можливості самостійно збивати ці безпілотники. Не знаю чому, через власну позицію чи позицію Альянсу, чи її союзників, США. Другий нюанс, який може бути – чи має Польща технічні можливості, аби запеленгувати (визначити місцеперебування – 24 Канал) ці БпЛА? Вони летять вкрай низько", – озвучив Ступак.

Як зазначив ексспівробітник СБУ, у поляків є сучасні системи ППО, але вони передбаченні для збиття балістичних і крилатих ракет. Їх радар може побачити, а от чи є змога в Польщі виявити менший за розміром та вагою БпЛА, який летить низько над деревами – це питання відкрите.

Маю сумніви, що польські засоби ППО бачили ці дрони. В мене є знайомі в Литві. Коли до них залітали безпілотники минулого місяця, то вони мені казали, що їхня місцева влада не знала, де вони. Всі чекали поки вони десь впадуть,

– розповів Ступак.

Україна, як пояснив Ступак, досі витрачає величезні ресурси на можливість заздалегідь побачили як російська армія запускає безпілотники. Кожного дня в Росії готується пуск, зокрема з Приморсько-Ахтарська. Наші сили вже розуміються на цьому, повідомляється, з якого місця й о котрій годині починається запуск "Шахедів". А європейці до цього, як підсумував Ступак, не готуються.

Основне про інцидент в Польщі: