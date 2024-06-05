Є влучання в промисловий обʼєкт і постраждалий: деталі про нічну атаку на Полтавщину

Російські війська в черговий раз випустили "Шахеди" по Україні у ніч на 5 червня. Під ударом опинилася Полтавщина, є влучання в промисловий об'єкт.

Зокрема, відомо про одного постраждалого внаслідок нічної атаки. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що він відмовився від госпіталізації.

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Що відомо про наслідки атаки на Полтавщині

Сьогодні вночі російська армія здійснила атаку на Полтавщину, використовуючи БпЛА. По ворожих дронах відпрацювали вогневі групи, проте деякі з них все ж досягли своїх цілей. На території області було зафіксовано влучання в промисловий об'єкт.

Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації,

– повідомив Пронін.

Нагадаємо, що це не перший випадок удару по Полтавщині за останній час. Окупанти також атакували регіон 1 червня вночі. На щастя, тоді обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Скільки "Шахедів" вдалося збити 5 червня