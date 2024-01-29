Гатили два дні поспіль: російські "Іскандери" пошкодили промисловість Полтавщини

Російські ракетні удари по Полтавській області призвели до зупинки роботи одного з промислових об'єктів. Власне, відомо, що розташований він у Кременчуцькому районі.

27 та 28 січня 2024 року Кременчуцький район на Полтавщині зазнав двох серйозних ракетних атак. Внаслідок обстрілів балістичними ракетами "Іскандер-М" був уражений місцевий промисловий об'єкт. Наразі він не функціонує.

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"Обидва рази – без жертв"

За словами голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, внаслідок атак не було жертв серед цивільного населення, але завдано значної шкоди промисловості.

Пожежі, що виникли під час ракетних ударів, вимагали масштабного залучення рятувальних служб.

Другий день поспіль ворог атакував Полтавщину. У суботу (27 січня – 24 Канал) було знищено 1 000 квадратних метрів виробничих площ, а в неділю ворог знову вдарив по району. На щастя, обидва рази обійшлося без жертв,

– констатував Пронін.

На місці подій працювали понад 150 пожежників та 50 одиниць техніки. Серед них були навіть спеціалісти з інших областей.

Більше про дводенний обстріл

27 січня жителі Полтавщини почули вибухи під час повітряної тривоги, які виявилися ракетними ударами по промисловості. "Є влучання в промисловий об'єкт на території Кременчуцького району. Попередньо, дві балістичні ракети", – писав тоді Пронін.

Наступного дня, 28 січня, ситуація повторилася, що свідчить про систематичність атак. "Ворог обов'язково буде покараний", – наголосив очільник регіону, коментуючи другий обстріл підряд.

Ці ракетні атаки балістикою спричинили значні матеріальні збитки та зупинку підприємства. Хоча, звісно, найголовніше, що обійшлось без людських жертв.

Ці події стали черговим свідченням, що російські окупанти цілеспрямовано атакують інфраструктуру України, наражаючи на небезпеку життя людей. Це призводить до економічних втрат та загострення гуманітарної кризи.

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Події на Полтавщині вкотре порушили питання безпеки інфраструктури нашої держави та необхідності посилення протиповітряної оборони.

Це є черговим сигналом до міжнародної спільноти про те, що Росія не зупиниться ні перед чим, а українське небо слід краще захищати від повітряних загроз.