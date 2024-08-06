Вночі ворог знову атакував Полтавщину: влада сказала, чи були влучання

Російські окупанти вночі проти 6 серпня атакували Полтавську область. Влада регіону розповіла про наслідки атаки.

Повітряна тривога в області лунала з 22:55 по 23:49 6 червня. Окупанти ввечері та вночі проти 6 серпня атакували декілька областей України дронами-камікадзе типу "Шахед".

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Що відомо про атаку на Полтавщину

Вночі (проти 6 серпня – 24 Канал) ворог вкотре атакував Полтавщину. На щастя, без влучань та постраждалих,

– заявили в ОВА.

Глава Полтавської ОВА не сказав, скільки цілей збили над регіоном, проте подякував ЗСУ за захист.

Генштаб Збройних Сил України розповів вранці 6 серпня, що протягом минулої доби на території України знищили 36 ворожих безпілотників.

Росія атакувала Україну дронами та ракетами