Вночі ворог знову атакував Полтавщину: влада сказала, чи були влучання
6 серпня 2024, 08:04Читать новость на русском
Джерело:Філіп Пронін
Російські окупанти вночі проти 6 серпня атакували Полтавську область. Влада регіону розповіла про наслідки атаки.
Повітряна тривога в області лунала з 22:55 по 23:49 6 червня. Окупанти ввечері та вночі проти 6 серпня атакували декілька областей України дронами-камікадзе типу "Шахед".
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Що відомо про атаку на Полтавщину
Вночі (проти 6 серпня – 24 Канал) ворог вкотре атакував Полтавщину. На щастя, без влучань та постраждалих,
– заявили в ОВА.
Глава Полтавської ОВА не сказав, скільки цілей збили над регіоном, проте подякував ЗСУ за захист.
Генштаб Збройних Сил України розповів вранці 6 серпня, що протягом минулої доби на території України знищили 36 ворожих безпілотників.
Росія атакувала Україну дронами та ракетами
- Ввечері 5 серпня у Києві пролунали сильні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль.
- Також окупанти атакували Хмельницьку область. Там чули вибухи після того, як на територію області залетіли ворожі дрони-камікадзе.
- Вдосвіта 6 серпня Росія вдарила по Сумах, хоч тривогу в регіоні не оголошували. Проте військові попереджали про загрозу застосування Росією авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.