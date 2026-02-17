Росія била по Прикарпаттю: одна з громад залишилася без тепла

Вночі та вранці ворожі війська тероризували Україну сотнями дронів, а також запускали крилаті й балістичні ракети. Під ударом була й Івано-Франківська область.

Внаслідок обстрілу там виникли проблеми з теплопостачанням в одній із громад. Деталі розповіла голова місцевої ОДА Світлана Онищук.

Які наслідки атаки на Прикарпаття?

За словами Онищук, на світанку росіяни вдарили по території Івано-Франківської області. До речі, раніше повідомлялося про вибухи в Бурштині, туди летіли ворожі ракети.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас в одній з громад області тимчасово призупинили теплопостачання. Там уже розпочали аварійно-івдновлювальні роботи.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється. На місці працюють усі необхідні служби. Очільниця ОДА також уточнила, що в області діють погодинні графіки відключення електроенергії.

Зауважимо, що сили ППО під час атаки збили 392 повітряні цілі, серед яких 20 крилатих ракет Х-101 та 367 БпЛА типу "Шахед".

Які міста були під ударом росіян?