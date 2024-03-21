Війна перейшла на територію Росії. Тепер не лише у вигляді повітряних атак безпілотниками, але й ракетних обстрілів, а також бойових дій.

"Прильоти" по прикордонних регіонах країни – агресорки пояснюють цивільним росіянам ціну війни, яку розпочав Путін проти України. Втім, щоденні тривоги і вибухи наразі не означають, що громадяни готові відмовитися від свого президента, пише Bloomberg.

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Атаки на території Росії посилилися

У виданні зазначили, що останніми тижнями російські регіони, розташовані на кордоні з Україною, почали зазнавати частих обстрілів. Відповідальність за удари по Бєлгородській та Курській області беруть на себе російські добровольці.

Крім того, почастішали атаки безпілотників по промисловій інфраструктурі Росії. Зокрема, за перші місяці нового року під ударом опинився понад десяток нафтопереробних заводів у різних містах країни – агресорки.

За повідомлення низки українських ЗМІ, які посилаються на свої джерела у спецслужбах, за атаками дронів у Росії стоять ГУР та СБУ. Bloomberg зазначає, що Україна проводить кампанію, націлену на те, аби підірвати російську військову машину та послабити підтримку Путіна.

Путін обіцяє "розібратися" із обстрілами прикордоння

Удари по прикордонню виявили значні прогалини у протиповітряній обороні, а діяльність російський добровольців на територіях двох областей поставила під сумнів надійність захисту кордонів.

Місцевий 43-річний житель Бєлгорода на умовах анонімності розповів, що життя у місті перетворилося на справжнє пекло. Серед місцевих зростає паніка та страх. Всі, хто можуть, почали виїжджати.

Так, губернатор Бєлгородської області Гладков заявив про евакуацію великої кількості сіл. Крім того, він наказав перевести 9000 місцевих дітей в інші російські регіони для безпеки та сказав, щоб школи поблизу кордону закривалися раніше на весняні канікули. Він також обмежив доступ до шести прикордонних сіл, починаючи з 20 березня.

Попри труднощі, з якими зіткнулися жителі Бєлгородської області, "на диво" вони майже одноголосно обрали Путіна президентом. Зокрема, ЦВК повідомила про 90,7 відсотків підтримки. Крім того, виборчі органи заявили про рекордону явку у регіоні – 87 відсотків. При цьому слід зазначити, що виборчі дні у Бєлгороді відбувалися із постійними тривогами та вибухами.

Путін вже встиг пообіцяти, що "вирішить" питання з атаками Бєлгорода. "Є різні способи зробити це, вони непрості, але ми це зробимо", – наголосив очільник Кремля.

Житель Бєлгорода, з яким поспілкувалося видання каже, що навіть попри обстріли більшість бєлгородців продовжують підтримувати Путіна. Втім, є й серед них, такі як співрозмовник, які розуміють, хто на кого напав і, що всі ці "прильоти" у місті є лише реакцією на агресію у відповідь.