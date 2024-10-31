Росіяни вночі вдарили по мосту через Білгород-Дністровський лиман на Одещині

Росія постійно атакує українські мирні міста та їхню інфраструктуру. Зокрема, під ударом опинилась Одеська область.

Вночі проти 31 жовтня Росія знову атакувала мирні українські міста. Зокрема, вона запускала ударні дрони типу "Шахед" та ракети.

Дивіться також Понад 1300 окупантів, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога 31 жовтня

Росія вдарила по Одеській області

У Повітряних силах розповіли, що ворог атакував міст через Дністровський лиман у Затоці, що у Одеській області.

Росія випустила дві балістичні ракети "Іскандер-М" або KN-23 із Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Дві керовані авіаційні ракети вдалося перехопити силам протиповітряної оборони.

Вночі Росія також атакувала Черкаську область. Зокрема, оборонці неба збили над регіоном 3 дрони-камікадзе. Водночас уламки збитих цілей пошкодили майно підприємств. Також внаслідок російського обстрілу у Києві зайнялась пожежа у Подільському районі. там загорілась трава. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.