Росіяни атакували критичну інфраструктуру Рівненщини: люди без світла, є проблеми з водою

Російські війська вранці 28 листопада завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок атаки в Рівненській області без електропостачання залишилися майже 300 тисяч абонентів.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Рівненської ОВА Олександра Коваля. Також спостерігаються перебої з водою.

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Які наслідки атаки на Рівненщині

Вранці 28 листопада російські війська завдали удару по критичній інфраструктурі Рівненщини.

В області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою,

– повідомив Коваль.

Він додав, що школи Рівного та частини Рівненського району переведуть на дистанційне навчання.

Голова ОВА додав, що більше інформації щодо наслідків чергової ракетної атаки росіян він надасть згодом.

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