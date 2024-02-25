Атака Росії на Дніпро: у ПвК "Схід" назвали кількість знищених ракет та "Шахедів"

Росія пізно ввечері провела комбіновану атаку на Дніпро. Окупанти запустили у бік міста дрони-камікадзе, авіаційні ракети та балістичні ракети.

Повітряне командування "Схід" повідомило, що під час атаки Росії на Дніпро 25 лютого, наша ППО збила 3 крилаті ракети ворога. Також українські воїни знищили 5 БпЛА противника.

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Що відомо про атаку

О 19:50 на Дніпропетровщині оголосили тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістики та дронів-камікадзе. Приблизно о 21:17 ПС ЗСУ повідомили про рух ракети у напрямку Дніпра. Протягом кількох хвилин ПС ЗСУ попереджали, що в напрямку обласного центру летять ще ракети. Вже о 21:35 Повітряні сили попередили про ударні БпЛА у передмісті Дніпра.

У Дніпрі пролунала серія вибухів під час ракетної атаки. Коли повідомлялося про рух "Шахедів" й районі міста, місцеві жителі писали у соцмережах, що вони знову чули звуки вибухів. Моніторингові канали пояснили гучні звуки роботою ППО.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше уточнив результати роботи ППО за цей вечір.

1 ракету оборонці приземлили у Синельниківському районі та ще 2 – у Дніпрі. В Новомосковському районі знищили 2 БпЛА та в Дніпровському – 3. Загалом приземлили 8 повітряних цілей,

– написав він.

Що відомо про наслідки

Сергій Лисак у своїх соцмережах також розповів про наслідки ворожої атаки на Дніпро. Попередньо відомо про 4 постраждалих.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, у місті зазнали пошкоджень будинки. Також в результаті комбінованої атаки росіян пошкоджені вантажівки та декілька легковиків. Лисак подякував ППО за роботу та зауважив, що інформація щодо наслідків уточнюється.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що після російських обстрілів є руйнування у приватному секторі. У людей пошкоджені дахи, фасади та вікна.

Місцеві телеграм-канали писали, що у декількох квартирах повибивало шибки. Також у соцмережах неофіційно повідомлялося, що після вибуху в одному з районів Дніпра сталася пожежа, на місце якої оперативно вирушили співробітники ДСНС та інші служби.