Під час обстрілу Харкова шматок металу пробив кістку журналістці: у якому вона стані

Росія провела одну з наймасованіших атак на Харків. Окупанти кілька разів обстрілювали місто протягом доби.

Внаслідок атаки Росії на Харків 23 січня зазнала поранень журналістка видання "Накипіло" Анна М’ясникова. Це сталося під час другого вибуху.

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Що сказала постраждала

Анна М’ясникова створила допис у своїх соцмережах та поділилася фото.

Дякую усім за турботу, хто мені написав. Наразі в лікарні з гіпсом. Оцей шматок металу пробив кістку та застряг у гомілкостопі, коли я поверталася додому. Трішки не дійшла,

– написала вона.

Журналістка подякувала правоохоронцям, бригаді швидкої допомоги та персоналу обласної клінічної лікарні. Вона висловила надію на те, що кількість загиблих та поранених внаслідок атаки Росії на Харків не збільшиться.



Уламок, який дістали з журналістки / Фото Анни М’ясникової

Що сказала редакція

Нещодавно редакція "Накипіло" у соцмережах прокоментувала інцидент. Журналісти написали, що у їхньої колеги застряг осколок у нозі, а також стався перелам.

Після першої російської атаки Анна поверталася додому та записувала для видання інформацію з місця прильоту. Однак друга ворожа ракета пролетіла неподалік, після чого пролунав вибух, а аудіо перервалося.

Це до слова про воєнні обʼєкти і те, що російська терористична армія не бʼє по цивільних. Вечір, серце Харкова, цивільні люди,

– зазначила редакція.

Що сказав нардеп

Глава Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав, що Анну успішно прооперували близько 3 години ночі. Її життю нічого не загрожує. Вона перебуває у стабільному стані.

Отже, що відомо про інцидент: учора росіяни знову обстріляли Харків, знову серед їхніх цілей — цивільні об’єкти. Анна прямувала в укриття і в цей же час говорила по телефону з колегами. Її аудіоповідомлення обірвалося, на фоні було чути вибухи. Осколок увійшов у ногу медійниці, поранивши гомілку та стопу. Сильно перебита кістка,

– заявив нардеп.

За словами нардепа, Анна змогла самостійно перев’язати рану та буквально дострибати до найближчого укриття. За 20 хвилин туди приїхав колега Віктор Пічугін та викликав швидку.

Юрчишин розцінює цей випадок, як злочин Росії проти свободи слова та перешкоджання журналістській діяльності, за що країна-агресорка має відповісти. Депутат пообіцяв тримати на контролі інцидент. що трапився з Анною, та сконтактувати з нею.

Що відомо про атаку на Харків