В ОВА розповіли про стан поранених після атаки Росії на Хмельниччину 25 жовтня

Майже кожної ночі Росія тероризує Хмельниччину вже тиждень поспіль. Під час однієї з ворожих атак постраждали люди, а інфраструктура зазнала пошкоджень.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін записав та виклав у соцмережах звернення. На відео він пояснив стан поранених та розповів про усунення наслідків атаки Росії 25 жовтня.

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Що розповіли в ОВА

Тюрін заявив, що троє постраждалих, які отримали поранення під час атаки Росії на Хмельниччину 25 жовтня, все ще залишаються в лікарні. Їм надається медична допомога. У ту ніч окупанти також пошкодили інфраструктуру, зокрема цивільну, у Шепетівському районі.

Понад половини пошкоджених об'єктів житлової та соціальної інфраструктури вже повністю або частково відновлено. В кожній громаді працюють ремонтні бригади. Спеціальні комісії фіксують пошкодження та складають акти, щоб люди могли потім отримати компенсації за програмою "єВідновлення".

Міжнародні партнери приїхали до постраждалих громад з оглядовими візитами. За словами Тюріна, вже незабаром буде надо необхідну допомогу.

В Хмельницькій ОВА розповіли про наслідки російської атаки 25 жовтня: відео Сергія Тюріна



Що відомо про атаку 25 жовтня