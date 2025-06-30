Наслідки комбінованого удару по Львівщині рятувальники ліквідували протягом 12 годин
- Рятувальники 12 годин ліквідовували наслідки ворожого масового удару по Львівщині.
- До ліквідації наслідків у Дрогобичі було залучено до 250 рятувальників, 47 одиниць техніки та 150 правоохоронців.
У ніч на 29 червня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по Львівщині. Рятувальники ліквідували наслідки близько 12 годин.
Атака на Львівщину була одною з наймасштабніших з початку війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.
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Рятувальники ліквідували наслідки атаки на Львівщину 12 годин
В ніч на 29 червня ворог атакував Львівщину, що стало одним з наймасовіших ударів з початку війни. Так, росіяни 21 раз вдарили по промисловому об'єкту у Дрогобичі.
До ліквідації наслідків лише у Дрогобичі було залучено до 250 одиниць особового складу ДСНС, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів та 150 представників правоохоронних органів.
У Львівській ОВА зазначили, що в області рятувальники працювали близько 12 годин, щоб ліквідувати наслідки ворожого обстрілу.
Рятувальники на Львівщині після масованого удару працювали 12 годин: фото Головного управління ДСНС у Львівській області