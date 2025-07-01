Атака Росії на Одесу: під ударом була СТО та транспорт, загинула людина

Уночі 7 липня окупанти обстріляли Одесу безпілотниками. У місті спалахнули пожежі.

О 23:18 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. Уночі в Одесі пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

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Ворог вдарив по Одесі

Вранці у ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки загинула одна людина.

Крім того, пошкоджено 10 гаражних приміщень, адміністративну будівлю на території СТО та кілька будівельних вагончиків.

Знищено легкові, вантажні автомобілі та автобус. Виникли пожежі, які були згодом ліквідовані рятувальниками.

Очільник ОВА Олег Кіпер теж прокоментував наслідки удару по місту. Він підтвердив руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Також він розповів, що внаслідок атаки окупантів сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, один охоронець загинув.

Наслідки атаки на Одесу / Фото ДСНС

Одесу охопили пожежі: дивіться відео ДСНС

Нагадаємо, що під атакою БпЛА перебував і Харків. Там вже десятки постраждалих, серед яких – діти.