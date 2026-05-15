Три мотиви: в Зеленського розповіли чому Путін атакував Україну саме 14 травня

Росіяни 13 травня 2026 року завдали одного з найпотужніших ударів з початку повномасштабного вторгнення по території України. Такі дії Кремля, ймовірно, мають певні мотиви.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що росіяни свідомо ускладнюють життя українців, регулярно атакуючи цивільне населення. Це тактика, яка спрямована не лише на владу України, але й на інших світових лідерів.

Чому Путін атакував Україну саме 14 травня?

Михайло Подоляк виокремив 3 мотиви потужного, комбінованому удару по території України, який відбувся 14 травня. Перший – це ненависть до України.

Дуже небезпечні ілюзії, що ми з ними (росіянами – 24 Канал) домовимось. Немає концепції "віддамо Донбас і все закінчиться". Вони хочуть сісти за стіл переговорів, отримавши подарунок, а саме передання Донбасу,

– сказав він.

Однак, якщо це станеться, то ворог не зупиниться, а продовжить висувати нові умови щодо завершення війни. Мовиться про інші території, інший суб'єктний статус України та багато іншого, що буде пригноблювали українців, як націю.

Важливо! Володимир Зеленський розповів, що по дев'ятиповерхівці у Києві прилетіла російська ракета Х-101. Її, ймовірно, виготовили у другому кварталі 2026 року. Це нове виробництво.

Другий мотив – це страх, у якому перебував на передодні 9 травня Володимир Путін та його оточення.

Вони стягнули усе своє ППО довкола Москви, але туди, окрім Олександра Лукашенка, ніхто не приїхав. Це було абсолютне приниження – 45 хвилин якогось дійства, на якому Путін говорив традиційну маячню і не було техніки,

– зауважив Подоляк.

За його словами, такою примітивною помстою, атакуючи цивільне населення, Путін намагається компенсувати свій страх.

Третій мотив – такий масований удар Росія завдала напередодні зустрічі лідерів Китаю та США.

Радник голови Офісу Президента України вважає, що це спроба Кремля показати, що Росія продовжує бути начебто наддержавою. Крім того, це приниження репутації Дональда Трампа напередодні переговорів із китайським лідером. Адже президент США неодноразово стверджував, що має вплив на Путіна і нібито може наблизити завершення війни.

Які наслідки атаки Росії 14 травня?

Росія масовану атаку вала Україну, але основною ціллю став Київ. Юрій Ігнат відзначив роботу протиповітряної оборони України, підкресливши, що, попри велике навантаження, наші захисники знешкодили багато цілей.

Внаслідок атаки по Києву загинув 30-річний хокеїст. Він грав у чемпіонатах України з 2015 по 2017 роки.

Внаслідок масованої ворожої атаки було зруйновано дев'ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу загинуло 13 людей, серед них діти. Постраждало 45 осіб.