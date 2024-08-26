Атаки стають масовішими: 2 особливості ворожого обстрілу по Україні
Росія 26 серпня здійснила масовану атаку по території України. Для ударів противник застосував "Шахеди" та різні типи ракет.
Сили оборони готувались до таких терористичних дій країни-агресорки. Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Росія перед сьогоднішньою атакую неодноразово анонсувала можливі цілі ураження.
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Особливості російських ударів
Мусієнко зазначив, що ранкова масована атака окупантів має 2 особливості. Перша – Росія завжди прогнозована у цілях ураження, адже московські пропагандисти вже неодноразово заявляли, що їхні війська мають атакувати Київську ГЕС. Друга – Росія використовує різні засоби ураження, які в основному скеровані на енергетичні об'єкти України.
Ворог достеменно вивчає розташування наших ППО. Їх влаштовує результат, коли ракети зіб'ють, адже уламки можуть пошкодити той об'єкт, у який вони цілились,
– сказав він.
Противник змінює тактику
Військовий експерт зауважив, що росіяни під час застосування дронів активно експериментують із висотами. Безпілотники противника тепер часто летять вище і тому вони недосяжні для мобільних груп Сил оборони.
Збивати "Шахед" ракетою дорожче, ніж іншими засобами ураження. Тому іноді з цим виникають труднощі. Також російські дрони не завжди перебувають в зоні досяжності радарів. Атаки стають масовіші, адже ворог може скеровувати кілька видів озброєння. Одночасно безпілотники та ракети на один об'єкт,
– підкреслив він.