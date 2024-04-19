Атака була комбінованою: Євлаш розповів, які засоби ураження використала уночі Росія

Під час атаки у ніч проти 19 квітня Росія використала понад 30 засобів масового ураження. Країна-терорист здійснила чергову масовану атаку проти мирного населення України.

Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в етері телемарафону зранку 19 квітня, інформує 24 Канал.

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Сьогодні ми бачили чергову комбіновану атаку. Ворог використав понад 30 засобів масового ураження, зокрема крилаті ракети, керовані авіаційні ракети та "Шахеди". Наслідки трагічні – удар по цивільній забудові у Дніпрі,

– зазначив Ілля Євлаш.

Сили оборони потужно відбили атаку

За уточненими даними командування Повітряних сил, загалом цієї ночі російські військові використали 36 засобів повітряного нападу: 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили усі "Шахеди", а також 15 ракет різних типів:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

19 квітня українським захисникам вперше вдалося збити крилаті ракети Х-22 – її характеристики відповідають аеробалістичному типу.

Крім того, Сили оборони збили ворожий бомбардувальник Ту-22М3.

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