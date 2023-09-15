Багато можливостей зведено нанівець: наскільки болісні для Росії удари по її кораблях

Останніми днями російський флот зазнав серйозних втрат. Тепер ворог має менше можливостей не лише тероризувати українське населення, а й стримувати наступ ЗСУ.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що потенціал Чорноморського флоту практично зведений нанівець. Тепер російські кораблі можуть виконувати лише до 30% поставлених завдань.

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"Одним з елементів (знищення російських кораблів – 24 Канал) є пожвавлення нашого наступу – зменшення можливостей ворога його стримувати. Другий елемент – це встановлення влади в північно-західній частині Чорного моря", – зазначив Мусієнко.

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Яка роль російських кораблів

Військовий експерт окреслив два завдання ворожого флоту.

Перше полягає в тому, що російські окупанти запускають зі своїх суден ракети "Калібр", якими обстрілюють Україну.

полягає в тому, що російські окупанти запускають зі своїх суден ракети "Калібр", якими обстрілюють Україну. Друге завдання – демонстрація активності у водах Босфору з метою терору та протидії зерновій угоді.

Знищивши підводний човен "Ростов-на-Дону" і патрульний корабель "Сергій Котов" відповідно, українські бійці частково позбавили ворога можливості виконувати ці завдання.

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