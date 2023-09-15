Багато можливостей зведено нанівець: наскільки болісні для Росії удари по її кораблях
Останніми днями російський флот зазнав серйозних втрат. Тепер ворог має менше можливостей не лише тероризувати українське населення, а й стримувати наступ ЗСУ.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що потенціал Чорноморського флоту практично зведений нанівець. Тепер російські кораблі можуть виконувати лише до 30% поставлених завдань.
До вашої уваги Вибухи на заводі у Севастополі: нові супутникові знімки показали наслідки потужної "бавовни"
"Одним з елементів (знищення російських кораблів – 24 Канал) є пожвавлення нашого наступу – зменшення можливостей ворога його стримувати. Другий елемент – це встановлення влади в північно-західній частині Чорного моря", – зазначив Мусієнко.
Російський флот частково втратив свій потенціал: дивіться відео 24 Каналу
Яка роль російських кораблів
Військовий експерт окреслив два завдання ворожого флоту.
- Перше полягає в тому, що російські окупанти запускають зі своїх суден ракети "Калібр", якими обстрілюють Україну.
- Друге завдання – демонстрація активності у водах Босфору з метою терору та протидії зерновій угоді.
Знищивши підводний човен "Ростов-на-Дону" і патрульний корабель "Сергій Котов" відповідно, українські бійці частково позбавили ворога можливості виконувати ці завдання.
Втрати російських окупантів у Криму: останні новини
- Вночі 13 вересня окупований Севастополь зазнав комбінованої атаки. Унаслідок цього було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Вранці 14 вересня були вибухи в Євпаторії. Під час спецоперації СБУ та ВМС було знищено російський комплекс ППО "Тріумф". Крім того, у зоні ураження опинились ворожі ЗРК С-300 і С-400.
- Це були далеко не всі втрати російських окупантів 14 вересня. Того ж дня українські бійці атакувати два патрульні кораблі типу "Василій Биков". Зокрема, під удар потрапило судно "Сергій Котов".