Дрони ГУР вночі атакували військові об'єкти у трьох областях Росії, – джерела
17 червня 2024, 09:50Читать новость на русском
Безпілотники ГУР вдарили по низці важливих об'єктів у Росії. Зокрема, під ударом перебував тракторний завод у Липецьку, який ворог використовує у військовій сфері.
Вночі три області країни – агресорки здригалися від вибухів. Як передають ЗМІ, спокійний сон у росіян поцупила українська розвідка, яка реалізувала чергову операцію проти військового потенціалу ворога.
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Так, безпілотники ГУР атакували військові обʼєкти у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях Росії. Зокрема, у Липецьку під ударом опинилися Новолипецький металургійний комбінат і тракторний завод, які росіяни давно вже використовують для забезпечення військової техніки.