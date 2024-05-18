Наліт зграї дронів: авіаексперт оцінив ефективність масштабної атаки на Росію

Росію масовано атакували українські безпілотники. Та це – продовження досвіду, який Україна отримала від ударів Росії по її території.

Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що коли окупанти запускають невелику кількість "Шахедів", то більшість з них знищують. Однак, якщо ворог використовує понад 50 таких БпЛА, то відсоток збиття суттєво знижується. До слова, 17 травня вибухи лунали у різних областях Росії та в тимчасово окупованому Криму.

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"Це той досвід, який Україна почала також використовувати, найімовірніше, у зв'язку з тим, що при так званих одиничних пусках ймовірність знищення окремого дрону, зокрема, його виявлення, значно вище", – сказав Долінце.

Такий підхід до накопичення, а потім такого масованого застосування є значно ефективнішим. Більша кількість дронів долає так звані рубежі захисту систем протиповітряної оборони ворога.

Водночас під час такого польоту зграї дронів є можливість, зокрема, аби ці безпілотники один одному допомагали долати певні складні проміжки. Наприклад, там, де діють системи радіоелектронної боротьби.

Усе через те, що всі БпЛА, які перебувають у різних місцях, складно заглушити. Якщо бодай кілька з них будуть отримувати хороший сигнал GPS, вони теоретично зможуть обмінюватися даними й так ефективно проходити перешкоди.

Аби ефективно уразити певні об'єкти, потрібно понад два удари. Тоді це призводить до суттєвого виведення з експлуатації на тривалий період часу.

Фактично ми говоримо про те, що еволюційно зросли розуміння і можливість застосування дронів. Звісно, це було неможливим без нарощування виробництва,

– наголосив авіаційний експерт.

НПЗ збираються протидіяти БпЛА

Російські НПЗ нібито закуповують обладнання для протидії дронам. Утім, це можуть бути виключно цивільні або промислові засоби. Однак, якщо говорити про військові БпЛА, то ці засоби будуть малоефективними. Найвища ефективність у військових систем виявлення та протидії.

Окрім того, такі системи вимагають навченого кваліфікованого персоналу, який вміє правильно їх налаштовувати та працювати. Робота таких систем може створювати певні перешкоди або втручатися у роботу інших підприємств, систем та каналів зв'язку. Наприклад, об'єктів цивільної критичної інфраструктури – аеропортів, аеродромів, лікарень, органів внутрішніх справ тощо.

"Ті системи, ті засоби, які використовують канали радіозв'язку, можуть потім потерпати через таке фактично хаотичне використання засобів протидії, тому що це будуть різні засоби у різних місцях. Вони, найімовірніше, працюватимуть на різних частотах. Може бути неузгоджений їхній взаємозв'язок", – наголосив Богдан Долінце.

Гучна ніч для росіян