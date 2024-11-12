Авіаексперт пояснив, чому аеродром "Енгельс" критично важливий для Росії

У Росії пролунали вибухи у Саратовській області, де розташований військовий аеродром "Енгельс". Він є головною базою для розміщення літаків Ту-95 і Ту-160.

В "Енгельсі" обслуговують, модернізують та встановлюють обладнання на російські судна. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, додавши, що після удару по аеродромі в грудні 2023 року, росіяни перемістили літаки в Оленью.

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Чому для Росії важливий аеродром "Енгельс"

Авіабаза "Оленья" не настільки потужна для обслуговування літаків. Туди прилітали Ту-95, Ту-160, щоб дозаправитися і далі вилетіти на чергування. Тому завдання цього аеродрому полягає тільки в прийнятті суден і їхній заправці.

Зараз росіяни перемістили в Оленью багато літаків з Енгельса, Українки, що в Амурській області. Однак ключове обслуговування ракет, їхнє встановлення на судна все-таки відбувається на аеродромі "Енгельс".

Також там розташовані основні склади. Якщо росіяни не можуть встановити ракети Х-101 до Ту-95, то залишають їх на аеродромі. З Липецька прилітає Іл-96, привозить ракети, пів години потрібно на розвантаження. Після нього, зазвичай, прилітають два Ту-95 і до них кріплять Х-101,

– розповів експерт з авіації.

За останніми даними на аеродромах в Енгельсі та в Дягілєво стоять 20 літаків Ту-95. Ймовірно, приліт невідомих об'єктів, які 10 листопада, бачили в Саратовській області – це спроба зірвати підготовку до ракетної атаки по Україні, яку готували росіяни.

Нагадаємо, що в ніч на 10 листопада в багатьох областях Росії чули вибухи. Вороже міноборони повідомили про десятки дронів, які зокрема летіли й на Москву. Через це аеропорти припинили роботу.