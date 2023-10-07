Для ідентифікації загиблих у селі Гроза приєднали ДНК-лабораторії. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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"Сьогодні поліція повідомила, що родинам починають повертати тіла загиблих. Ідентифікація продовжується. Приєднали до роботи ДНК-лабораторії. Правоохоронці, експерти встановили 39 тіл загиблих. Ще 12 тіл залишаються неідентифікованими. Четверо вважаються зниклими безвісти, з них – двоє дітей", – зауважила вона.
Стан потерпілих
У лікарні перебуває 6 людей, усі у важкому стані. Медичний директор лікарні Руслан Врагов розповів, що характер травм усіх постраждалих – це мінно-вибухові травми тяжкого ступеня.
Одна жінка вкрай важка. Вона перебуває у палаті інтенсивної терапії на апараті ШВЛ. Один чоловік також перебуває у палаті інтенсивної терапії. Він дихає самостійно, але за підтримки кисню. Ще дві жінки перебувають у палаті інтенсивної терапії. Вони важкі, але у свідомості та дихають самостійно,
– повідомив він.
Черненко розповіла, що відбувається в селі Гроза після удару: дивіться відео
Ракетна атака по селу Гроза: головне
- Росія вдарили по кафе, де проходили поминки за загиблим військовим, та продуктовому магазину у селі Гроза Куп'янського району. Всередині кафе перебувало приблизно 60 людей.
- Внаслідок атаки загинули 52 людини. Шестеро людей перебувають у лікарні. Відомо, що у селі проживало приблизно 330 осіб. Через російський удар загинув кожний шостий житель цього населеного пункту.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат розповів, що ворог вдарив по селі Гроза балістичними ракетами "Іскандер-М". Такі ракети важко виявити. Перед ударом оголосили повітряну тривогу, однак громадяни не встигли сховатися.