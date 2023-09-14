Корабель більше не буде кораблем, – в ОК "Південь" оцінили пошкодження суден у Севастополі

Українські військові 13 вересня завдали удару по тимчасово окупованому Севастополю, внаслідок чого щонайменше два російських судна зазнали пошкоджень. Після цього один з десантних кораблів не зможе повноцінно виконувати свої функції.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що наразі окупанти не здатні відновити ці судна, передає 24 Канал.

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Які пошкодження отримали судна в Севастополі

Наталія Гуменюк наголосила, що за попередніми оцінками великий десантний корабель, який зазнав пошкодження внаслідок атаки по Севастополю, вже, вочевидь, не становить такої загрози для наших військових.

Скоріше за все великий десантний корабель став уже не таким великим, і навряд чи буде кораблем,

– сказала вона.

Речниця також висловилася й про долю підводного човна, який також перебував у Севастополі в той час. За її словами, ушкодження досить суттєві.

"Відновлення цих суден потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема, якими й хизувався той самий судноремонтний завод. Але зараз він більше схожий на згарище", – зауважила Гуменюк.

Вона зазначила, що, оскільки цей завод також зазнав ушкоджень після атаки, відновити поки що відновити кораблі й підводні човни окупантів нема де.

Що наразі відбувається з кораблями Росії в Чорному морі

Наталія Гуменюк наголосила, що росіяни розосереджуються свої кораблі по всій доступній їм акваторії Чорного моря. Це пов'язано з тим, що окупанти бояться загрози з боку Збройних Сил нашої держави.

Вона також зазначила, що російські загарбники вже не вважають пункти базування такими безпечними, як вони раніше думали.

Корабельне угруповання ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега. Але біда у тому, що берег на них насувається,

– зауважила речниця.

Наостанок Гуменюк розповіла, що вся військова потужність російської армії є законною ціллю для наших військових. Тому наша армія знищуватиме їх доки ця потужність окупантів повністю не впаде.

Що відомо про атаку на російські судна у Севастополі