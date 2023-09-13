Удар по Севастополю зафіксували супутники: видно декілька осередків пожеж

Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу у Севастополі унаслідок нічної атаки 13 вересня. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.

Як помітно на супутникових знімках проєкту FIRMS, пожежа доволі масштабна. Загоряння зафіксували о 4:00 ранку.

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Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу після удару по Севастополю / Фото NASA

При цьому місцеві телеграм-канали зазначають, що всі три осередки пожеж після удару знаходяться на території морського заводу у Севастополі. Два з них – у Південній бухті, ще один – у Корабельній бухті.

Де сталась пожежа на Севастопольському заводі / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"

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