Удар по Севастополю зафіксували супутники: видно декілька осередків пожеж
13 вересня 2023, 11:26Читать новость на русском
Джерело:FIRMS
Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу у Севастополі унаслідок нічної атаки 13 вересня. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.
Як помітно на супутникових знімках проєкту FIRMS, пожежа доволі масштабна. Загоряння зафіксували о 4:00 ранку.
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При цьому місцеві телеграм-канали зазначають, що всі три осередки пожеж після удару знаходяться на території морського заводу у Севастополі. Два з них – у Південній бухті, ще один – у Корабельній бухті.
Де сталась пожежа на Севастопольському заводі / Фото з телеграм-каналу "Кримський вітер"
Головне про атаку на Севастополь
- Вибух відбувся у 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії, де раніше перебували на ремонті щонайменше три великі десантні кораблі Росії.
- В Міноборони країни-агресора заявили про пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту Росії внаслідок нічної атаки на Севастополь, звинувативши в ній ЗСУ.
- У ГУР України підтвердили ураження у Севастополі великого десантного корабля "Мінськ" та підводного човна "Ростов-на-Дону".
- А в Повітряних силах натякнули, що удар по Севастополю завдала українська авіація.