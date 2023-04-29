Нашестя дронів і постріли: пропагандисти показали, що нібито відбувалося в Севастополі

Росіяни заявили, що нафтобазу у Севастополі атакували українські БпЛА. Також вони стверджують, що атака відбувалась не лише на Козачу бухту.

Російські пропагандисти публікують відео, яке нібито зафіксувало збиття українських БпЛА. За словами автора відео, дронів було багато й атакувати вони намагалися не лише нафтосховище у Козачій бухті.

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Росіяни заявили, що збили більшість БпЛА

У мережі поширюють відео нібито з кадрами атаки українських БпЛА у Севастополі приблизно о 4 ранку. Проте на відео вже не Козача, а Південна бухта.

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Дрони летіли різними точками міста. Російські війська готувалися до атаки й відловлювали їх із другої години ночі. Більшість безпілотників збили трасуючими кулями, ППО чути не було, хоча раніше саме її використовували в боротьбі з дронами. Все тому, що метою нападу було виявлення точок протиповітряної оборони. Їх не розкрили,

– стверджують пропагандистські канали.

Згодом гауляйтер Криму Сергій Аксьонов теж заявив, що паралельно з ранковою атакою дронів на Севастополь у небі над Кримом ППО збили 1 БпЛА, ще один був знешкоджений засобами РЕБ.

Також він заявив, що жертв та руйнувань немає. Так, звичайно, Козача бухта не рахується.

Росіяни впізнали китайські БпЛА

Також проросійські телеграм-канали заявили, що атаку на Севастополь, попередньо, організували за допомогою китайських комерційних дронів Mugin-5. Вони показали один з таких, який буцімто було збито в районі Зернового в Криму.

У сьогоднішньому нападі кожен з них ніс бойову частину кілька кілограмів вибухівки. Більшість була збита, але пара прорвалася,

– мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що росіяни гордо звітують про те, що "більшість дронів була збита", проте не кажуть, скільки дронів атакувало окупантів і скільки їм вдалося знешкодити. Хоч часу на те, щоб це підрахувати, було достатньо. Тож можливо повідомлення про "більшість збито" не такі вже й достеменні? Тим паче вони применшили площу пожежі у Козачій бухті, заявивши, що вона розрослася лише на 1 000 метрів квадратних. Хоч судячи з фото вона в рази більша.



Дрон, який показують пропагандисти / Скриншот з відео