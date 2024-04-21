Дуже вдарить по "скрєпах" Путіна, – Братчук про ураження корабля в Севастополі

В окупованому Севастополі вранці 21 квітня було завдано удару по одній з бухт. Повідомлялось про ураження російського корабля "Коммуна". Внаслідок атаки на судні виникла пожежа.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що після атаки на Севастополь вранці виникла плутанина, в яку саме там бухту прилетіло. Він підтвердив, що влучання відбулось у корабель "Коммуна", що входить до складу Чорноморського флоту Росії.

До теми Де Росія ховає кораблі Чорноморського флоту: розвідка Британії назвала місце

Черговий успіх ЗСУ

Ще на початку минулого століття він був освячений представником так званої імператорської родини і мав назву "Волхов". Це найстаріший корабель, який є у складі військово-морських сил будь-якої країни світу.

Попри розмови про те, що уражене "старе корито", цей корабель активно дієвий. Він також в операції щодо дослідження місця ураження крейсера "Москва". Тому, не дивлячись на дуже поважний вік цього корабля, він виконував відповідні функції,

– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Важливо, що уражаються не лише об'єкти Чорноморського флоту Росії, а саме його корабельний склад. Тому для Збройних Сил України це черговий успіх.

"Враховуючи, що корабель "Коммуна" – це великий раритет, величезна повага до тих, хто влучив і до тих, хто взагалі це придумав. Це дуже вдарить по "скрєпах" Путіна", – впевнений Сергій Братчук.

Корабель "Коммуна" Це судно мало призначення шукати та рятувати підводні човни. Крім того, воно було носієм підводних апаратів. У росіян Це судно мало призначення шукати та рятувати підводні човни. Крім того, воно було носієм підводних апаратів. У росіян "Коммуна" була єдиним кораблем, яке виконував такі завдання у Чорному морі. Це найстаріше судно у світі, адже його спустили на воду ще у 1913 році.

Більше про атаку на Севастопольську бухту