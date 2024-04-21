Дуже вдарить по "скрєпах" Путіна, – Братчук про ураження корабля в Севастополі
В окупованому Севастополі вранці 21 квітня було завдано удару по одній з бухт. Повідомлялось про ураження російського корабля "Коммуна". Внаслідок атаки на судні виникла пожежа.
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що після атаки на Севастополь вранці виникла плутанина, в яку саме там бухту прилетіло. Він підтвердив, що влучання відбулось у корабель "Коммуна", що входить до складу Чорноморського флоту Росії.
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Черговий успіх ЗСУ
Ще на початку минулого століття він був освячений представником так званої імператорської родини і мав назву "Волхов". Це найстаріший корабель, який є у складі військово-морських сил будь-якої країни світу.
Попри розмови про те, що уражене "старе корито", цей корабель активно дієвий. Він також в операції щодо дослідження місця ураження крейсера "Москва". Тому, не дивлячись на дуже поважний вік цього корабля, він виконував відповідні функції,
– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".
Важливо, що уражаються не лише об'єкти Чорноморського флоту Росії, а саме його корабельний склад. Тому для Збройних Сил України це черговий успіх.
"Враховуючи, що корабель "Коммуна" – це великий раритет, величезна повага до тих, хто влучив і до тих, хто взагалі це придумав. Це дуже вдарить по "скрєпах" Путіна", – впевнений Сергій Братчук.
Корабель "Коммуна"Це судно мало призначення шукати та рятувати підводні човни. Крім того, воно було носієм підводних апаратів. У росіян "Коммуна" була єдиним кораблем, яке виконував такі завдання у Чорному морі. Це найстаріше судно у світі, адже його спустили на воду ще у 1913 році.
Більше про атаку на Севастопольську бухту
Вранці 21 квітня місцеві жителі окупованого Севастополя почули потужні вибухи в районі бухти. Окупаційна влада повідомила про ракетну небезпеку та перекрила Кримські міст.
Згодом так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомив, що "на одному з кораблів на Північній стороні" російські військові нібито "відбили атаку протикорабельної ракети". За його словами, "від осколків, що впали" почалося "невелике загоряння", яке було ліквідовано.
Також було опубліковано відео, на якому було видно, що зі боку бухти валить дим. Однак судна, що було уражене, на відео не було показано.
Після удару російські пропагандисти почали заспокоювати населення, повідомляючи, що буцімто "техніка ціла" та за попередньою інформацією "постраждалих немає".
- Водночас північною стороною Севастополя рухались пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.