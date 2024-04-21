Дуже вдарить по "скрєпах" Путіна, – Братчук про ураження корабля в Севастополі

21 квітня 2024, 16:44
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В окупованому Севастополі вранці 21 квітня було завдано удару по одній з бухт. Повідомлялось про ураження російського корабля "Коммуна". Внаслідок атаки на судні виникла пожежа.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що після атаки на Севастополь вранці виникла плутанина, в яку саме там бухту прилетіло. Він підтвердив, що влучання відбулось у корабель "Коммуна", що входить до складу Чорноморського флоту Росії.

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Черговий успіх ЗСУ

Ще на початку минулого століття він був освячений представником так званої імператорської родини і мав назву "Волхов". Це найстаріший корабель, який є у складі військово-морських сил будь-якої країни світу.

Попри розмови про те, що уражене "старе корито", цей корабель активно дієвий. Він також в операції щодо дослідження місця ураження крейсера "Москва". Тому, не дивлячись на дуже поважний вік цього корабля, він виконував відповідні функції,
– зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Важливо, що уражаються не лише об'єкти Чорноморського флоту Росії, а саме його корабельний склад. Тому для Збройних Сил України це черговий успіх.

"Враховуючи, що корабель "Коммуна" – це великий раритет, величезна повага до тих, хто влучив і до тих, хто взагалі це придумав. Це дуже вдарить по "скрєпах" Путіна", – впевнений Сергій Братчук.

Корабель "Коммуна"

 Це судно мало призначення шукати та рятувати підводні човни. Крім того, воно було носієм підводних апаратів. У росіян "Коммуна" була єдиним кораблем, яке виконував такі завдання у Чорному морі. Це найстаріше судно у світі, адже його спустили на воду ще у 1913 році.

Більше про атаку на Севастопольську бухту

  • Вранці 21 квітня місцеві жителі окупованого Севастополя почули потужні вибухи в районі бухти. Окупаційна влада повідомила про ракетну небезпеку та перекрила Кримські міст.

  • Згодом так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв повідомив, що "на одному з кораблів на Північній стороні" російські військові нібито "відбили атаку протикорабельної ракети". За його словами, "від осколків, що впали" почалося "невелике загоряння", яке було ліквідовано.

  • Також було опубліковано відео, на якому було видно, що зі боку бухти валить дим. Однак судна, що було уражене, на відео не було показано.

  • Після удару російські пропагандисти почали заспокоювати населення, повідомляючи, що буцімто "техніка ціла" та за попередньою інформацією "постраждалих немає".

  • Водночас північною стороною Севастополя рухались пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Автор: Вікторія Грабовська