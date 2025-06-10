Чоловік вийшов надвір подивитися, як збивають "Шахеди" — уламок влучив йому у тіло

Уночі 10 червня Росія атакувала Україну "Шахедами". На Харківщині постраждав чоловік, якому було цікаво подивитися, як збивають ворожі дрони.

Ввечері 9 червня у Дергачах поранення зазнав 56-річний чоловік. У середньому стані його госпіталізували до місцевої лікарні, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Хотів подивитися на збиття "Шахедів"

За словами речника Дергачівської МВА Олександра Куліка, постраждалому було цікаво, і він вийшов подивитись, як збивають "Шахеди". Відповідно, уламок "Шахеда" падав і потрапив йому в тіло.

У чоловіка вибухова травма з пораненнями м'яких тканин лівого стегна.

Кулік закликав людей турбуватися про власне життя. Коли ворожі безпілотники летять над населеними пунктами, слід ховатися в підвальні приміщення, а не виходити на вулицю і дивитися, як збивають дрони.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 червня Росія випустила по Україні 322 дрони і ракети, а саме 315 БпЛА, 2 балістичні та 5 крилатих ракет.

Найбільше постраждали від атаки Київ і область, а також Одещина. Так, в Одесі загинули 2 людини. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок. Виникло займання на території Одеського зоопарку.