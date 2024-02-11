Росія атакувала Україну "Шахедами": на Житомирщині чули вибухи

У ніч з 10 на 11 лютого країна-агресорка випустила у бік України чимало груп дронів-камікадзе. Вибухи лунали у кількох областях, зокрема на Житомирщині.

Росія почала запускати дрони-камікадзе з тимчасово окупованого Криму ще ввечері 10 лютого. Вночі 11 лютого вже третина України "почервоніла" на карті тривог.

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Що відомо про атаку на Житомирщину

Повітряну тривогу у Житомирській області оголосили близько 2:02. На цей момент ворожі дрони вже дісталися Вінницької області через Одещину та продовжили рух на північ.

Згодом жителі Житомирщини почули звуки вибухів. Моніторингові канали о 2:12 повідомили, що у Житомирській області ударні безпілотники росіян рухаються на Бердичівський район. Місцеве населення попередили, що може бути гучно через роботу ППО.

Вибухи лунали у кількох областях