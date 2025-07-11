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24 Канал Новини України "Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека
11 липня, 19:44
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"Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека

Дарія Черниш

Російська армія продовжує терор українських міст. Так, ввечері 11 липня у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку ударними дронами типу "Шахед".

Про загрозу застосування на напрямки руху дронів-камікадзе повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо дотримуватись правил безпеки та прямувати до укриття у разі оголошення тривоги у вашій області.

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В яких напрямках летять "Шахеди"?

 

 

19:30, 11 липня

  • БпЛА на півночі Полтавщини, рухаються на південь,
  • Група БпЛА на півдні Чернігівщини курсом на Київщину.
19:25, 11 липня

Загроза застосування ударних дронів для Київщини.

19:13, 11 липня

Загроза застосування ударних дронів для Полтавської області.

18:15, 11 липня

Ворожі БпЛА рухаються на північ Чернігівщини