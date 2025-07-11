"Шахеди" атакують Україну, тривога вже на Київщині: де зараз є небезпека
Російська армія продовжує терор українських міст. Так, ввечері 11 липня у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через атаку ударними дронами типу "Шахед".
Про загрозу застосування на напрямки руху дронів-камікадзе повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо дотримуватись правил безпеки та прямувати до укриття у разі оголошення тривоги у вашій області.
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В яких напрямках летять "Шахеди"?
Загроза застосування ударних дронів для Київщини. Загроза застосування ударних дронів для Полтавської області. Ворожі БпЛА рухаються на північ Чернігівщини
Загроза застосування ударних дронів для Київщини.
Загроза застосування ударних дронів для Полтавської області.
Ворожі БпЛА рухаються на північ Чернігівщини