Вночі росіяни атакували Одесу: в ОВА розповіли про наслідки удару

Окупанти знову атакували Одесу "Шахедами" в ніч проти 13 вересня. На жаль, не минулося без постраждалих.

Вночі на Одещині лунали вибухи. Окупанти атакували обласний центр та район дронами-камікадзе з тимчасово окупованого Криму. Бойова робота сил ППО в регіоні тривала майже годину.

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Наслідки ворожої атаки

В Одеській ОВА повідомили, що в Одесі та районі впали уламки дронів. За попередньою інформацією, пошкоджено: 4 гаражі, скління у 20-ти приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

Постраждала одна людина: у 74-річного чоловіка різана рана руки. Допомогу медики надали на місці,

– сказав голова військової адміністрації Олег Кіпер.

Тим часом одеситка опублікувала фото уламків збитого БпЛА. Жінка зізналася – в момент його падіння подумала, що зараз загине.

Дивом ніхто з людей не постраждав. Цікаво, що за пару секунд до "приземлення" звук був настільки гучний, що я встигла лише подумати: "Це кінець. Як безглуздо",

– написала вона.

Уламки БпЛА в Одесі: фото Ekaterina Miheytseva

Наразі правоохоронці фіксують наслідки атаки росіян на цивільне населення Одещини.

Принагідно Олег Кіпер вкотре закликав жителів регіону оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Зазначимо, що через падіння уламків є руйнування і в сусідній Миколаївській області. Там пошкоджено продовольче підприємство. На території підприємства була пожежа, однак її вже загасили.