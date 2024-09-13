Прокуратура показала наслідки атаки "Шахедами" на Одесу та область

Внаслідок обстрілу Одещини "Шахедами" правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Оскільки пошкоджена цивільна інфраструктура та поранений мирний чоловік.

Прокурори показали наслідки атаки. Наразі вони у взаємодії з іншими правоохоронцями документують те, що накоїли окупанти.

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Пошкодження в Одесі внаслідок атаки дронами

За даними слідства, внаслідок ворожої атаки 13 вересня пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь, операторську будівлю АЗС, господарські споруди та автомобілі.

Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється,

– додали в прокуратурі.

Наслідки атаки на Одещину: фото облпрокуратури

Під час атаки поранень зазнав 74-річний чоловік, йому надали медичну допомогу на місці події. Раніше в ОВА повідомили, що в цього чоловіка рвана рана руки.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України),

– повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Нагадаємо також, що за допомогою дронів впродовж доби Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру в шести областях України, зокрема і в Одеській.