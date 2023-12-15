Росія запустила зі Сходу та Півночі кілька груп "Шахедів": у Києві та низці регіонів – тривоги

15 грудня 2023, 23:31
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Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Відомо, що "Шахеди" запустили відразу з кількох напрямків. Розповідаємо, де лунає повітряна тривога.

Про запуск дронів-камікадзе повідомили Повітряні сили ЗСУ. Близько 21:00 стало відомо, що загроза ударних дронів фіксується на Запорізькій області. Невдовзі карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Крім того, надходили повідомлення про атаку відразу з кількох напрямків.

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Де зберігається загроза удару "Шахедами"

 
01:42 Повітряні сили пишуть про рух ударних БпЛА:
  • БпЛА у Вінницькій області в Бершадському районі та на межі Вінницької/Київської/Житомирської областей, курс західний.
  • БпЛА в районі Чернігова та Ніжина в південно-західному напрямку.
01:03 Станом на цю хвилину загроза атаки "Шахедами" зберігається у Києві та на Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині та Херсонщині.23:50 Стало відомо про вибухи у Києві. Місцева влада повідомила, що працює ППО по повітряних цілях ворога.23:33 Повітряні сили попереджають про рух "Шахедів":
  • у Чернігівській області (район Ніжина) та на межі Сумської та Чернігівської областей курс західний.
  • декілька груп в Яготинському районі Київської області, курс західний.
  • на Миколаївщині, курс західний/північно-західний.
  • у Кіровоградській області, курс північно-західний (Кропивницький).
23:31 Повітряну тривогу оголосили також у Києві.23:17 Відбій повітряної тривоги на Запоріжжі.23:08 Станом на цю хвилину повітряну тривогу також оголосили на Черкащині, Чернігівщині та Київщині.22:59 Дрони також фіксують у східній частині Чернігівської області у західному напрямку.22:56 Повітряні сили попереджають про те, що дрони курсують на Київщину або Черкащину, фіксуються на Запоріжжі, з Миколаївщини летять на Кіровоградщину, а з Херсонщини – на Миколаївщину.22:41 Повітряні сили: "Ударні БпЛА в Полтавській області курсом на Миргород!"22:25 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.22:22 Повітряні сили пишуть, що ударні БпЛА в Херсонській області летять у напрямку Миколаївщини.22:08 Повітряні сили зазначили, що рух дронів-камікадзе фіксують в Охтирському районі курсом на Полтавщину. Також "Шахеди" летять у Лебединському районі у західному напрямку.21:47 Стало відомо, що ще декілька груп "Шахедів" з північно-східного напрямку летять. Їхній курс – на Краснопільський район Сумської області.21:25

Повітряні сили зазначили, що групи ударних дронів летять з Запорізької області у напрямку Дніпропетровщини.21:19 Повітряні сили попередили мешканців Запорізької області про те, що існує загроза ударних БпЛА.

Наголошуємо, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Це надзвичайно важливо робити, адже уламки збитих "Шахедів" падають на землю і можуть завдати чимало шкоди. Відтак, ваше перебування в укритті дозволяє вам зберегти своє здоров'я та життя. Будьте відповідальними і не покидайте безпечних місць до відбою.

"Шахедами" атакували у ніч проти 15 грудня

Відомо, що росіяни запускали дрони-камікадзе також у ніч проти 15 грудня. Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, "Шахеди" запустили з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

Потужну новину світового масштабу (відкриття переговорів з Україною щодо вступу до ЄС – 24 Канал) наші захисники закріпили знищенням усіх безпілотників, які запустили вороги. 10 "Шахедів" випущених за класичною схемою з Криму були знищені на півдні: 8 – на Миколаївщині, 2 – на Херсонщині,
– розповіла в ефірі телемарафону очільниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Усі 14 дронів-камікадзе вдалося збити мобільним вогневим групам Повітряних сил та Сил оборони України. Знищили їх у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Автор: Назарій Лазур