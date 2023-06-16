Росіяни вночі атакували Україну дронами: усі вдалося збити силам ППО

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. В ніч проти 16 червня ворог знову випустив дрони-камікадзе, щоб атакувати як цивільні, так і військові об'єкти.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, нашим силам ППО вдалося збити всі іранські "мопеди". Читайте далі про те, скільки дронів випустив ворог.

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Що відомо про атаку дронами

У відомстві зазначили, що Росія вночі завдала чергового авіаційного удару. Для нього ворог використав два іранські БпЛА "Шахед". Як ми вже зауважили, всі цілі російських загарбників збили сили протиповітряної оборони.



Результати роботи Повітряних сил у ніч на 16 червня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Невдовзі у Повітряних силах детальніше розповіли про нічну атаку дронами. За даними роду військ, окупанти запустили дрони на Миколаївському напрямку, де їх і знищили. Крім того, за минулу добу на брухт перетворили ударний БпЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та один БпЛА невстановленого типу.

Власне, про рух невстановлених БпЛА з Південного напрямку попереджали у моніторинговому каналі Monitor о 23:25 15 червня. Уже через пів години повідомляли, що існує загроза атаки дронами для мешканців Миколаївської та Одеської областей. Пізніше фіксували ціль, яка летіла на Полтавщину. Близько пів на другу ночі попереджали також про БпЛА, який летів на південь Одеської області.

Відбій повітряної тривоги на півдні, крім Одеської області. Про результати бойової роботи повідомимо пізніше,

– доповідали близько 1 ночі у Повітряних силах ЗСУ.

Зауважимо, що цієї ночі не було атаки зі стратегічної авіації. Натомість упродовж минулої доби по всій території України кілька разів лунала повітряна тривога. Причиною цього стали зльоти ракетоносіїв "Кинджал". МіГ-31К здіймалися в небо з російського аеродрому Саваслєйка.

Напередодні знищили 22 повітряні цілі