Дрони летіли через всю Україну, тривога була й на Заході: що відомо про нічну атаку 16 грудня

У ніч на 16 грудня російська армія вкотре запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед", Засобам протиповітряної оборони вдалося збити майже всі БпЛА.

Росіяни намагалися атакувати українців з трьох напрямків, пускаючи безпілотники на різні міста. Все, що відомо про нічну атаку дронами по Україна – зібрав 24 Канал.

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Нічна тривога в Україні

Повітряні Сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників на Півдні об 21:19. Згодом повітряна тривога поширилася іншими областями України. У ЗСУ вночі попереджали, що дрони курсують на Київщину або Черкащину, фіксуються на Запоріжжі, з Миколаївщини летять на Кіровоградщину, а з Херсонщини – на Миколаївщину. Також повітряну тривогу оголошували у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Стало відомо, що ворог атакував "Шахедами" з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ.

Відбій загрози по всіх областях пролунав об 03:48

Скільки дронів збили

За повідомленнями Генштабу, вночі російська армія випустила по Україні 31 ударний дрон типу "Шахед". Повітряним Силам вдалося знищити 30 дронів. Для відбиття атаки окупантів залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

БпЛА знищили у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Сили ППО збили майже всі запущені дрони / Повітряні Сили України

Що відомо про роботу ППО

Сергій Наєв повідомив, що в зоні оперативного командування "Північ" вдалося знищити 14 російських "Шахедів". З них 8 "приземлили" мобільні вогневі групи. Росіяни намагалися атакували військові та цивільні об'єкти у Чернігівській та Київській областях. Окрім цього, силами та засобами річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України вдалося збити 1 ворожий дрон-камікадзе у столичному регіоні.

У Силах оборони Півдня повідомили, що на Херсонщині знищили 9 "Шахедів", ще 2 – на Миколаївщині, 1 – на Вінниччині. Влучань не допущено. Влада Дніпропетровської області заявила про ліквідацію 2 російських дронів над Синельниківським районом.

Також один дрон долетів й до Заходу України – його вдалося оперативно ліквідувати у межах Хмельницької області.

Наслідки атаки БпЛА

У ході збиття одного з безпілотників у Дніпропетровській області пошкоджено приватний будинок. Частини дрона впали на дах, внаслідок чого він загорівся. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. В інших районах Дніпропетровської області ніч минула спокійно.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медзаклад у Херсонському районі. Внаслідок падіння частин БпЛА на лікарню поранень зазнав лікар, який був на робочому місці. Окрім цього росіяни атакували житлові квартали населених пунктів області. У одному населеному пункті спалахнула пожежа.

У Харківській області росіяни атакували "Шахедом" село Богуславка Борівської територіальної громади. Внаслідок вибуху виникла пожежа в котельній та житловому будинку – її оперативно ліквідували рятувальники. Минулося без жертв.