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24 Канал Новини України Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять з півночі та півдня
16 лютого, 21:33
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Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять з півночі та півдня

Анастасія Колеснікова

Окупанти розпочали запуски ударних дронів по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Уночі 16 лютого внаслідок атаки безпілотників у Миколаєві була повністю зруйнована електрогенерація, передає 24 Канал.

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21:59, 16 лютого

  • БпЛА на Чернігівщині, курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА на Сумщині, курсом на південно-західний напрямок.
  • БпЛА з Чорного моря курсом на Одеську область.
  • БпЛА з Херсонської області курсом на Одещину.
21:43, 16 лютого

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!

21:41, 16 лютого

1. БпЛА на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївську область.
2. БпЛА на сході Чернігивщини, курсом на захід.
3. БпЛА на півдні Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.

21:41, 16 лютого

Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА!
 

21:25, 16 лютого

Групи БпЛА рухаються з Чорного моря у напрямку Одещини.

21:14, 16 лютого

БпЛА наближаються з Сумської до межі Чернігівської області.

БпЛА на Харківщині рухаються курсом на захід.

21:07, 16 лютого

Донецька та Сумська області – загроза застосування ударних БпЛА!

20:46, 16 лютого

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!