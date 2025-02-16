Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять з півночі та півдня
Окупанти розпочали запуски ударних дронів по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.
Уночі 16 лютого внаслідок атаки безпілотників у Миколаєві була повністю зруйнована електрогенерація, передає 24 Канал.
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Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА! 1. БпЛА на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївську область. Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА! Групи БпЛА рухаються з Чорного моря у напрямку Одещини. БпЛА наближаються з Сумської до межі Чернігівської області. БпЛА на Харківщині рухаються курсом на захід. Донецька та Сумська області – загроза застосування ударних БпЛА! Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!
2. БпЛА на сході Чернігивщини, курсом на захід.
3. БпЛА на півдні Харківської області, курсом на Дніпропетровщину.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА!
1. БпЛА на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївську область.
Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Групи БпЛА рухаються з Чорного моря у напрямку Одещини.
БпЛА наближаються з Сумської до межі Чернігівської області.
БпЛА на Харківщині рухаються курсом на захід.
Донецька та Сумська області – загроза застосування ударних БпЛА!
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!