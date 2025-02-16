Росія атакує Україну "Шахедами": дрони летять з півночі та півдня

Окупанти розпочали запуски ударних дронів по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Уночі 16 лютого внаслідок атаки безпілотників у Миколаєві була повністю зруйнована електрогенерація, передає 24 Канал.

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