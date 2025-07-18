Росія запустила "Шахеди", тривога вже на Київщині: для яких регіонів є небезпека

Ударні безпілотники вкотре атакують українські міста, росіяни запустили "Шахеди" увечері у п'ятницю, 18 липня. Через це для частини областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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