На Черкащині ППО працювала по "Шахедах": через збиті дрони пошкоджено будинки

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом опинилась Черкаська область.

На Черкащині 18 лютого 2025 року працювала протиповітряна оборона. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

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Обійшлось без травмованих

У Черкаській області тривога вночі проти 18 лютого тривала майже 6 годин.

В області працювали сили ППО. У межах нашої території загалом знищено 26 російських БпЛА,

– розповів Табурець.

Крім цього, на щастя, обійшлось без травмованих.

Однак є пошкодження внаслідок збиття одного із "Шахедів". Відомо, що уламки пошкодили чотири будинки, гараж. Там вибиті вікна, подекуди понівечені дахи. Також зачепило автомобіль.



На Черкащині працювала ППО / Фото Черкаської ОВА

Також російський безпілотник вночі проти 18 лютого влучив у багатоповерхівку на Кіровоградщині. Постраждали мама і двоє дітей. Жителів 38 квартир евакуювали.