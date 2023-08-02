Росіяни знову били по портах, є суттєві пошкодження, – Зеленський про нічну атаку "Шахедами"

У ніч на 2 серпня окупаційні війська вкотре атакували портову інфраструктуру. На обстріли вже відреагував президент.

Володимир Зеленський зазначив, що це була чергова ніч війни та роботи нашої героїчної ППО. На жаль, не минулося без пошкоджень.

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"Світ має реагувати, Росію можна й треба зупинити"

Український лідер зазначив, що ми захищаємося на максимумі наявних сил. Вдалося збити багато "Шахедів". На щастя, обійшлося без жертв.

"На жаль, є пошкодження. Найсуттєвіші – на Півдні країни. Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці", – підкреслив президент.

Додав, що всі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Однак, світ має реагувати.

Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах. Росію можна й треба зупинити,

– наголосив Зеленський.

"Нам потрібно більше ППО/ПРО"

Керівник ОП зазначив, що окупанти роблять все, аби обходити санкції та отримувати комплектуючі для виробництва зброї. Хочуть нарощувати її кількість, щоб вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, спричинити голод в країнах Глобального Півдня.

Це можливо зупинити більш жорсткими санкціями, які постійно посилюватимуться та вражатимуть ВПК РФ. Також кожен може зробити більше, якщо перекриє ланцюжки, завдяки яким Росія отримує підсанкційні компоненти. Кожна країна може зробити більше. Нам також потрібно більше ППО/ПРО,

– підкреслив Єрмак.

Додав, що необхідно об'єднатися проти російського зла, позбавити агресора можливостей для здійснення атак з повітря. Сила завжди перемагає терористів, наголосив посадовець.

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