Уночі в кількох областях чули вибухи: де працювала ППО

У ніч на 20 грудня російські війська атакували Україну БпЛА та зенітними керованими рекетами. Держава-агресорка здійснила запуски 19 "Шахедів", 18 з яких українська ППО збила.

Противник атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed із окупованого Криму. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що райони пусків безпілотників – мис Чауда та Балаклава.

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Знищили 18 ударних БпЛА

У Повітряних Силах України зазначають, що усього було зафіксовано пуски 19 "Шахедів", 18 з яких знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької, Київської, Чернігівської та Кіровоградської областей.

Крім цього, ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Попередньо без постраждалих.

У яких регіонах працювала ППО

Сили оборони Півдня України зазначали, що під час чергової нічної дронової атаки ворог спрямував БпЛА типу Shahed-131/136 з південного напрямку, з окупованого Криму.

Повідомляється, що знищили 6 ударних БпЛА над Херсонщиною, 4 Шахеди над Одещиною, та 1 над Кіровоградщиною. Влучань в зоні відповідальності не допущено.

У Силах оборони Півдня України повідомили, що одночасно з атакою дронами окупанти відкрили вогонь по Херсону з артилерії та реактивних систем залпового вогню з лівого берега Дніпра.

Обстріли вкрили житлові квартали, пошкоджено багатоквартирні будинки, навчальний та медичний заклад, поштове відділення.

На жаль, 16 людей отримали поранення, серед яких 4 дитини.

Підрозділ ППО ПвК "Захід" повідомив, що уночі 20 грудня 2023 року на Хмельниччині знищили два "Шахеди", якими противник атакував із території Росії.

У підрозділі Повітряного командування "Схід" зазначили, що вночі в Криворізькому районі Дніпропетровської області знищено БпЛА Shahed-131/136.

"Шахеди" заходили до столиці України з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації.

Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва. За попередніми даними оперативного зведення у столиці без жертв та руйнувань.

Ворог майже кожної ночі атакує "Шахедами"