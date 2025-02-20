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24 Канал Новини України Росіяни запустили "Шахеди" з кількох напрямків: де тривога
20 лютого, 20:07
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Росіяни запустили "Шахеди" з кількох напрямків: де тривога

Ірина Чеботнікова

Перші "Шахеди" увійшли у повітряний простір України о пів на сьому вечора 20 лютого. 24 Канал розкаже, де летять дрони-камікадзе та де лунає сигнал тривоги.

Не нехтуйте тривогою та прямуйте в укриття! Не заважайте оборонцям неба працювати! Якщо ж побачили "Шахед", що лежить на землі чи на кризі, висить на дереві тощо, телефонуйте 101!

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Де летять "Шахеди" увечері 20 лютого

20:11, 20 лютого

Додалася загроза балістики з південного сходу.

20:09, 20 лютого

Швидкісна ціль на Сумщині, – ПС.

20:06, 20 лютого

Більшість ударних дронів летять на Полтаву, – ПС.

20:05, 20 лютого

Де тривога в Україні

19:58, 20 лютого

Моніторингові канали пишуть, що були пуски з Курщини (Халіно), Орла та Брянщини (Навля).

19:41, 20 лютого

Ударні БпЛА із Сумщини у напрямку Харківської області.

19:29, 20 лютого

Декілька груп БпЛА заходять на Сумщину із Курської області. Курс на Полтавщину, – Повітряні сили.