Росіяни запустили "Шахеди" з кількох напрямків: де тривога

Перші "Шахеди" увійшли у повітряний простір України о пів на сьому вечора 20 лютого. 24 Канал розкаже, де летять дрони-камікадзе та де лунає сигнал тривоги.

Не нехтуйте тривогою та прямуйте в укриття! Не заважайте оборонцям неба працювати! Якщо ж побачили "Шахед", що лежить на землі чи на кризі, висить на дереві тощо, телефонуйте 101!

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Де летять "Шахеди" увечері 20 лютого