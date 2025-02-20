Росіяни запустили "Шахеди" з кількох напрямків: де тривога
Перші "Шахеди" увійшли у повітряний простір України о пів на сьому вечора 20 лютого. 24 Канал розкаже, де летять дрони-камікадзе та де лунає сигнал тривоги.
Не нехтуйте тривогою та прямуйте в укриття! Не заважайте оборонцям неба працювати! Якщо ж побачили "Шахед", що лежить на землі чи на кризі, висить на дереві тощо, телефонуйте 101!
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Де летять "Шахеди" увечері 20 лютого
Додалася загроза балістики з південного сходу. Швидкісна ціль на Сумщині, – ПС. Більшість ударних дронів летять на Полтаву, – ПС. Моніторингові канали пишуть, що були пуски з Курщини (Халіно), Орла та Брянщини (Навля). Ударні БпЛА із Сумщини у напрямку Харківської області. Декілька груп БпЛА заходять на Сумщину із Курської області. Курс на Полтавщину, – Повітряні сили.
Де тривога в Україні
Додалася загроза балістики з південного сходу.
Швидкісна ціль на Сумщині, – ПС.
Більшість ударних дронів летять на Полтаву, – ПС.
Моніторингові канали пишуть, що були пуски з Курщини (Халіно), Орла та Брянщини (Навля).
Ударні БпЛА із Сумщини у напрямку Харківської області.
Декілька груп БпЛА заходять на Сумщину із Курської області. Курс на Полтавщину, – Повітряні сили.