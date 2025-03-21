На Київ вночі летіли майже 50 БпЛА: скільки збили та чи є руйнування
- На Київ було запущено 50 БпЛА, з яких 27 знищено, пошкоджень та постраждалих не зафіксовано.
- В Одесі внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі, постраждали 3 підлітки, зафіксовано відключення світла в кількох районах.
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, вона запустила по Києву пів сотні БпЛА.
Повітряна тривога у Києві вночі з 20 березня на 21 березня тривала протягом 2 годин 32 хвилин. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМВА.
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Що відомо про наслідки
На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА. 27 знищено силами протиповітряної оборони.
Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір,
– мовиться в повідомленні.
У Київській військовій міській адміністрації розповіли, що за попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено.
Ворог масштабно атакував Одесу. Внаслідок масштабної атаки дронів на Одесу спалахнули пожежі, постраждали 3 підлітки, зокрема в житловому будинку, торговому центрі та на території підприємства.
Відключення світла зафіксовано в кількох районах міста, атака була спрямована на перевантаження систем ППО.