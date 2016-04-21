Атака "Шахедами" і ракетами, Зеленський підбив підсумки "перемир'я": хронологія 1153 дня війни

Російські війська продовжують тиснути на різних напрямках фронту. Окупанти після "великоднього перемир'я" поновили атаки з повітря. Ворог знову запустив по Україні дрони і ракети.

Яка ситуація на фронті, у тилу й на міжнародній арені, що відомо про наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини російських загарбників, – повідомляє 24 Канал.

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