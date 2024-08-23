Готують серйозний удар: Світан припустив, що шукали росіяни під час тривалої атаки дронів

У ніч на 22 серпня Україна перебувала під тривалою атакою "Шахедів". У всіх областях тривога продовжувалась з опівночі і до ранку, що є зовсім нетиповим.

Росія використовувала частину безпілотників для розвідки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що вдалося збити понад 50 БпЛА.

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До чого може готуватися Росія

Дрони рухалися "цікавим" маршрутом і скоріш за все намагалися побачити українську ППО, визначити алгоритми її роботи, розташування пускових установок. Дізнатися звідки вилітали літаки для перехоплення "Шахедів".

Росіяни "висіли" у повітрі декілька годин, бо хотіли, щоб ми залучили всі механізми. Після цього може бути серйозна атака із застосуванням ракет. Наприклад, по ППО, інфраструктурі, воєнним або цивільним об'єктах. Тому треба бути обережними, бо Росія готує серйозний удар,

– підкреслив Роман Світан.

Кружляти в повітрі стільки годин задля виконання якого іншого завдання – просто немає сенсу. До того ж дрони заходили на територію Білорусі, можливо, готувались до провокації.

Окупанти можуть назбирувати засоби для серйозної атаки. Підійняти в повітря до 10 бортів, кожен з яких нестиме ракети. Навіть якщо 20% ракет долетять до цілі – це серйозні наслідки.

Наші безпілотники намагаються контролювати найближчі аеродроми росіян та за можливості знищувати ворожі судна ще на землі. А якби вдалося уразити їх разом із ракетами – це стане великим успіхом.